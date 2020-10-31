В результате кибератаки поврежден центральный сервер Первого канала Грузии

Вещание телеканала из-за кибератаки было приостановлено, а изучением ситуации сейчас занимаются соответствующие службы

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. На серверы Первого канала Грузии (ОВГ) совершена кибератака, сообщает телеканал.

По данным телеканала, в результате кибератаки, вероятно, был поврежден центральный сервер. Идет переход к резервной системе.

Вещание было временно приостановлено. Изучением ситуации сейчас занимаются соответствующие службы.

В Грузии сегодня выбирают депутатов парламента десятого созыва. Участвуют в выборах 48 партий и два избирательных блока. Впервые выборы в Грузии проходят в условиях пандемии коронавируса.

Парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе – 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 – из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).