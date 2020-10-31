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Здание Общественного вещателя Грузии - здесь находится государственное радио, Первый канал и Второй канал ТВ

В результате кибератаки поврежден центральный сервер Первого канала Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (67)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201031/249882354/V-rezultate-kiberataki-povrezhden-tsentralnyy-server-Pervogo-kanala-Gruzii.html

Вещание телеканала из-за кибератаки было приостановлено, а изучением ситуации сейчас занимаются соответствующие службы

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. На серверы Первого канала Грузии (ОВГ) совершена кибератака, сообщает телеканал.

По данным телеканала, в результате кибератаки, вероятно, был поврежден центральный сервер. Идет переход к резервной системе.

Здание Общественного вещателя Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
На Первый канал Грузии осуществлена кибератака

Вещание было временно приостановлено. Изучением ситуации сейчас занимаются соответствующие службы.

В Грузии сегодня выбирают депутатов парламента десятого созыва. Участвуют в выборах 48 партий и два избирательных блока. Впервые выборы в Грузии проходят в условиях пандемии коронавируса.

Парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе – 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 – из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (67)


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