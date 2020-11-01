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МВД Грузии приступило к расследованию инцидентов в ходе выборов

photo : First Channel / Georgian Broadcaster
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (609)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201101/249889380/MVD-Gruzii-pristupilo-k-rassledovaniyu-intsidentov-v-khode-vyborov-.html

К этому времени по инцидентам, происшедшим в день голосования, возбужденно 12 уголовных и 16 административных дел. Задержаны девять человек

ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии начало следствие по 12 уголовным делам и 16 административным правонарушениям, зафиксированным в день голосования на парламентских выборах 31 октября.

Нарушения и инциденты: в какой обстановке проходят парламентские выборы в Грузии?>>

Как заявил на брифинге первый заместитель министра внутренних дел Каха Сабанадзе, в уголовное дело по факту нападения на журналиста "Публики" в Глданском районе Тбилиси, которое было возбуждено по 187-й статье УК Грузии, добавилась 154-я – создание помех в профессиональной деятельности.

Следствие по 126-й статье начато по факту насилия на территории избирательного участка в Тбилиси.

По 162-й статье следствие ведется по инцидентам на территории 39, 40 и 78-го избирательного участка в Тбилиси.

По 187 и 162-й статьям УК Грузии уголовное дело возбуждено по инциденту на избирательном участке № 90.

здание МВД Грузии
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
МВД: за нарушения на выборах задержано пять человек

Что касается факта противостояния, которое произошло в Кутаиси (Имерети) на территории избирательного участка № 37, дело возбуждено по статье 162-й.

По 126-й статье начато следствие по инциденту на 16-м участке в Рустави (Квемо Картли).

По инциденту на 64-м участке в Рустави, которое расследуется по 126-й и 353-й статьям УК Грузии, задержан один человек.

По 162-й статье УК Грузии начато следствие по факту столкновений, на 52-м избирательном участке в селе Даштапа Марнеульского района (Квемо Картли).

По 126-й статье УК идет следствие по инциденту на 89-м избирательном участке в селе Кизиладжло Марнеульского района. По 162-й статье начато следствие по инциденту на 16-м избирательном участке в Сенаки (Самегрело - Земо Сванети).

Следствие по 126-й статье УК Грузии начато по инциденту на 80-м избирательном участке в Зугдиди (Самегрело - Земо Сванети).

Начато делопроизводство также по 16 фактам административных правонарушений, задержаны девять человек, в том числе участники массовой драки в Глдани.

МВД Грузии активно работает с международными наблюдательными миссиями, местными неправительственными организациями и аппаратом Народного защитника Грузии.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (609)


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