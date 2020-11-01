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В Дманиси стреляли – ранен родственник кандидата в депутаты от "Нацдвижения"

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1182)
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Мераб Окриашвили, который получил два ранения в ногу, является председателем сакребуло Дманиси – местного органа самоуправления

ТБИЛИСИ, 1 ноя - Sputnik. В Дманиси (Квемо Картли) ранен председатель местного сакребуло (горсобрания – ред.) Мераб Окриашвили, который приходится родственником кандидату в мажоритарные депутаты от партии "Единое национальное движение" Кахе Окриашвили, сообщает телеканал Rustavi 2.

Кандидат в депутаты по Дманисскому избирательному округу сразу дал случившемуся политическую оценку.

"Конечно, это продолжение вчерашних выборов. Мы полтора месяца уже в конфликтах и драках. Я был вынужден все это время ходить с охраной", – заявил Окриашвили.

По его словам, его двоюродный брат получил две пули в ногу.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям "умышленное нанесение менее тяжкого вреда здоровью" и "незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия".

По последним данным ЦИК, Окриашвили в Дманиси набрал 39,97% голосов избирателей, в то время как кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гоги Мешвелиани набрал 55,1% голосов.

Темы:
Преступность в Грузии (1182)


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