Заключенного Георгия Руруа избили в Глданской тюрьме

ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. По факту нападения на совладельца главного оппозиционного канала "Мтавари архи" Георгия Руруа начато расследование, говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы.

Руруа отбывает наказание в Глданской тюрьме №8. Тбилисский городской суд в июле признал Руруа виновным в незаконном хранении, приобретении и ношении оружия и приговорил его к 4 годам заключения.

Информацию о нападении на Руруа распространила член "Единого национального движения", депутат парламента Саломе Самадашвили.

По информации Пенитенциарной службы, Руруа был избит другими заключенными, когда его вели на свидание с адвокатом.

"2 ноября осужденного пенитенциарного учреждения N8 Георгия Руруа вывели из камеры на встречу с адвокатом. Примерно в 15:25 часов, при передвижении в крыле E-6, 1-го режимного корпуса (где ведется круглосуточное электронно-визуальное наблюдение), ему нанес словесное и физическое оскорбления другой заключенный, который на тот момент находился в дежурной комнате и звонил по телефону", - говорится в сообщении.

Когда началась драка между Руруа и другим заключенным, последнему на помощь пришли сокамерники.

Инцидент был исчерпан благодаря сотрудникам пенитенциарного учреждения, но у Руруа остались синяки на лице. Дежурный хирург немедленно оказал Руруа первую помощь.

В связи с произошедшим, в установленном порядке незамедлительно отправлено сообщение в следственный орган, начато расследование. В настоящее время ведутся допросы и видеозаписи инцидента заархивированы в соответствии с законом, указано в сообщении.

Сам Руруа после инцидента поспешил сообщить, что с ним все в порядке.

"Друзья, я бодр и спокоен, вперед к победе", - написал Руруа на своей странице в соцсети Facebook.

Грузинская оппозиция считает Руруа политзаключенным и требует его освобождения. Часть депутатов Европарламента и Конгресса США выразили свое мнение о том, что Руруа должен быть помилован.

Георгий Руруа – брат бывшего министра культуры Грузии в правительстве Саакашвили, одного из бывших лидеров "Единого национального движения" Ники Руруа и близкий друг многих оппозиционеров.