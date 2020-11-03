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Снег в Тушети

Самая опасная дорога Грузии закрыта из-за снегопада

photo : courtesy of Zaza Bugridze / National park of Tusheti
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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (417)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201103/249917351/Samaya-opasnaya-doroga-Gruzii-zakryta-iz-za-snegopada.html

Дорога в Тушети считается одной из самых опасных в Грузии и на шесть месяцев становится непроходимой

ТБИЛИСИ, 3 ноя - Sputnik. Из-за снегопада на 12-72 километре автомобильной дороги Пшавели-Абано-Омало, ведущей в высокогорный район Грузии Тушети, запрещено движение для всех видов автотранспорта, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.

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© Sputnik / Olga Kiknavelidze
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Что касается участка 1-18 километра автомобильной дороги (Пшавели-Лечури), автомобили могут передвигаться свободно.

Живописная дорога в Тушети считается одной из самых опасных не только в Грузии, но и в мире. Она бывает открыта с мая до октября, а остальные шесть месяцев становится непроходимой.

Эта дорога - единственная, связывающая Телави - главный город Кахети - с высокогорным селом Омало. Ее длина 72 километра.

Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (417)


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