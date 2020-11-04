В Грузии задержан инспектор-следователь, совершивший смертельное ДТП в Кахети

Полицейскому, сбившему двух девочек-подростков, одна из которых скончалась на месте, грозит от шести до девяти лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Задержан инспектор-следователь районного управления полиции Телави, совершивший дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом в селе Вазисубани Гурджаанского района (Кахети), сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.

Следствие установило, что 3 ноября этого года в селе Вазисубани полицейский, едущий на большой скорости, сбил мопед с двумя девочками-сестрами 9 и 14 лет. Старшая погибла на месте, а младшая в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

Следствие устанавливает, был ли инспектор-следователь за рулем в нетрезвом состоянии.

Уголовное дело возбужденно по статье УК Грузии "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее за собой смерть человека". Наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет лишения свободы.