Марнеульская вендетта: в Квемо Картли убиты мать и сын, подозреваемые задержаны

Женщину и молодого человека нашли в доме с огнестрельными ранениями, полиция раскрыла убийство по горячим следам, в преступлении подозреваются соседи - отец и сын

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Жители села Ахлолало Марнеулького района (регион Квемо Картли) в шоке - убиты их односельчане, мать и ее 23-летний сын, о преступлении сообщает МВД Грузии.

Женщину и молодого человека нашли с огнестрельными ранениями в их доме. На месте работают криминалисты.

В результате оперативно-следственных мероприятий полицейские по горячим следам задержали соседей – 38-летнего мужчину и его 16-летнего сына. Они обвиняются в двойном убийстве с отягчающими обстоятельствами.

Следствие установило, что убийство 39-летней женщины и ее 23-летнего сына было совершено из охотничьего оружия на почве давнего конфликта. Ружье изъято в качестве улики.

Следствие идет по статье УК Грузии "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 16 до 20 лет.