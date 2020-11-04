Доллары в посылке до адресата в Грузии не дошли - таможенники перехватили пакет

Крупная сумма в валюте - 51 тысяча долларов - была обнаружена в одной из посылок в зоне экономического оформления "Аэропорт"

ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. В одной из посылок, адресованной гражданину Грузии, при контроле обнаружена крупная сумма незадекларированной валюты - 51 000 долларов США (164 959,5 лари), об этом сообщает Служба доходов Минфина Грузии.

Деньги были обнаружены при таможенном контроле почтовых посылок в зоне экономического оформления "Аэропорт".

За нарушение Таможенного кодекса Грузии на адресата наложен штраф в размере 10% от незадекларированной суммы - 16 495,95 лари.

В целях предотвращения легализации незаконных доходов на таможенной территории Грузии ввоз и вывоз наличных денег и ценных бумаг подлежит строгому таможенному контролю Службой доходов Министерства финансов.