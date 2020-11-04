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Сейсмограф в научном центре

В Грузии произошло два землетрясения с разницей в минуту

© photo: Sputnik
Происшествия
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Темы:
Землетрясения в Грузии (50)
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Sputnik Грузия
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По предварительным данным, сведений о жертвах и разрушениях в результате подземных толчков не поступало

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в 10 километрах к югу от города Они (регион  Рача-Лечхуми и Квемо Сванети), сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

Подземные толчки были зафиксированы в 18:04 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 10 километров.

Буквально через минуту, в 18:05 по местному времени, землетрясение с такой же магнитудой произошло в 10 километрах от города Сачхере (регион Имерети). На этот раз эпицентр находился на глубине пяти километров.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

 

Темы:
Землетрясения в Грузии (50)


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