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Патрульная полиция

Полиция Грузии задержала мужчину, подстрелившего чиновника в Дманиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2244)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201104/249926992/Politsiya-Gruzii-zaderzhala-muzhchinu-podstrelivshego-chinovnika-v-Dmanisi.html

По информации СМИ, и чиновник, и ранивший его мужчина приходятся родственниками кандидату в мажоритарные депутаты от партии "Единое национальное движение" Кахе Окриашвили

ТБИЛИСИ, 4 ноя – Sputnik. Полицейские задержали в Дманиси (регион Квемо Картли) обвиняемого в нанесении огнестрельного ранения своему родственнику, говорится в сообщении МВД Грузии.

Следствие установило, что обвиняемый 1 ноября близ села Джавахи Дманисского муниципалитета, огнестрельным оружием ранил в ногу своего родственника, председателя Сакребуло Дманиси (местного органа самоуправления) Мераба Окриашвили, после чего скрылся.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Дманиси стреляли – ранен родственник кандидата в депутаты от "Нацдвижения"

По информации СМИ, Мераб Окриашвили и ранивший его Бондо Окриашвили приходятся родственниками кандидату в мажоритарные депутаты от партии "Единое национальное движение" Кахе Окриашвили.

На данный момент жизни раненого мужчины ничто не угрожает.

В качестве орудия преступления полицейские изъяли пистолет.

Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное нанесение менее тяжкого вреда здоровью" и "незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия", что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Темы:
Происшествия в Грузии (2244)
Теги:
Грузия, полиция


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