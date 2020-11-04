Полиция Грузии задержала мужчину, подстрелившего чиновника в Дманиси

По информации СМИ, и чиновник, и ранивший его мужчина приходятся родственниками кандидату в мажоритарные депутаты от партии "Единое национальное движение" Кахе Окриашвили

ТБИЛИСИ, 4 ноя – Sputnik. Полицейские задержали в Дманиси (регион Квемо Картли) обвиняемого в нанесении огнестрельного ранения своему родственнику, говорится в сообщении МВД Грузии.

Следствие установило, что обвиняемый 1 ноября близ села Джавахи Дманисского муниципалитета, огнестрельным оружием ранил в ногу своего родственника, председателя Сакребуло Дманиси (местного органа самоуправления) Мераба Окриашвили, после чего скрылся.

По информации СМИ, Мераб Окриашвили и ранивший его Бондо Окриашвили приходятся родственниками кандидату в мажоритарные депутаты от партии "Единое национальное движение" Кахе Окриашвили.

На данный момент жизни раненого мужчины ничто не угрожает.

В качестве орудия преступления полицейские изъяли пистолет.

Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное нанесение менее тяжкого вреда здоровью" и "незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия", что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.