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Сейсмограф

Три землетрясения за сутки – на западе Грузии опять трясло

© CC BY-SA 3.0 / Yamaguchi / Kinemetrics seismograph
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2245)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201105/249928886/Tri-zemletryaseniya-za-sutki--na-zapade-Gruzii-opyat-tryaslo.html

Серия землетрясений в Грузии не отличалась особой силой, и возможно это были отголоски разрушительного землетрясения, которое произошло на днях в Турции

ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Повторное землетрясение магнитудой 3,5 произошло в 9 км южнее города Они (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) в 23:57 по тбилисскому времени, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

Несколькими часами ранее в 18:04 и 18:05 землетрясение магнитудой 3, 5 произошло в 10 км от города Они и в 10 км от города Сачхере (регион Имерети). Здесь эпицентр находился на глубине 5 км.

Сейсмограф в научном центре
© photo: Sputnik
В Грузии произошло два землетрясения с разницей в минуту

По данным центра, эпицентр третьего за сутки землетрясения находился на глубине 12 км.

Сведений о разрушениях не поступало.

В минувшую пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло в соседней с Грузией Турции. Эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах. В результате землетрясения погибли 113 человек, пострадали 1035.

Грузия – страна средней сейсмической активности.

Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

Темы:
Происшествия в Грузии (2245)


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