В Квемо Картли полиция изъяла четыре килограмма наркотиков

32-летнему мужчине, у которого нашли четыре упаковки наркотических веществ, грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение

ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. В Квемо Картли на востоке Грузии полиция задержала 32-летнего мужчину по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД.

Мужчина был задержан по дороге из Гардабани в Рустави в ходе оперативно-розыскных мероприятий. При обыске у него нашли четыре упаковки наркотических веществ весом по килограмму, которые содержали до одного килограмма героина.

Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное приобретение и хранение наркотиков в особо крупном размере".

Максимальное наказание за преступление от восьми до 20 лет или пожизненное заключение.