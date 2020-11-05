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В Квемо Картли полиция изъяла четыре килограмма наркотиков

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1185)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201105/249929170/V-Kvemo-Kartli-politsiya-izyala-chetyre-kilogramma-narkotikov.html

32-летнему мужчине, у которого нашли четыре упаковки наркотических веществ, грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение

ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. В Квемо Картли на востоке Грузии полиция задержала 32-летнего мужчину по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД.

Мужчина был задержан по дороге из Гардабани в Рустави в ходе оперативно-розыскных мероприятий. При обыске у него нашли четыре упаковки наркотических веществ весом по килограмму, которые содержали до одного килограмма героина.

Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное приобретение и хранение наркотиков в особо крупном размере".

Максимальное наказание за преступление от восьми до 20 лет или пожизненное заключение.

Темы:
Преступность в Грузии (1185)


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