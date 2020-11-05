12:46 05 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9042
  • 100 RUB4.2148
  • USD3.3409
Поиск
ТПП Красный мост

Из Азербайджана в Грузию пытались завести более 16,7 тысячи литров контрабандного топлива

© photo : photo: Ministry of Finance of Georgia / FB
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Происшествия в Грузии (2246)
90 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201105/249929733/Iz-Azerbaydzhana-v-Gruziyu-pytalis-zavesti-bolee-167-tysyachi-litrov-kontrabandnogo-topliva.html

Такое количество незадекларированного дизельного топлива грузинскими таможенниками было изъято за месяц на КПП "Красный мост"

ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Грузинские пограничники за последний месяц пресекли попытки провести из Азербайджана на территорию Грузии 16 тысяч 730 литров незадекларированного дизельного топлива, говорится в сообщении на сайте Служба доходов.

В основном нарушителями были водители грузовиков, которые пытались провезти контрабандное топливо в самодельных топливных баках. Факты были выявлены на КПП "Красный мост" при досмотре таможенниками большегрузных машин.

Согласно Таможенному кодексе Грузии, подобное правонарушение наказывается денежным штрафом.

Темы:
Происшествия в Грузии (2246)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Атака на университет в Кабуле, унесшая жизни 20 человек – фото последствий
Маски везде, школа на удаленке: новые ограничения в Грузии - видео
Маски везде, школа на "удаленке": новые ограничения в Грузии - видео
Коронавирус в Грузии: рекордная неделя октября
Коронавирус в Грузии: рекордная неделя октября
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться