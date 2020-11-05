Из Азербайджана в Грузию пытались завести более 16,7 тысячи литров контрабандного топлива

Такое количество незадекларированного дизельного топлива грузинскими таможенниками было изъято за месяц на КПП "Красный мост"

ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Грузинские пограничники за последний месяц пресекли попытки провести из Азербайджана на территорию Грузии 16 тысяч 730 литров незадекларированного дизельного топлива, говорится в сообщении на сайте Служба доходов.

В основном нарушителями были водители грузовиков, которые пытались провезти контрабандное топливо в самодельных топливных баках. Факты были выявлены на КПП "Красный мост" при досмотре таможенниками большегрузных машин.

Согласно Таможенному кодексе Грузии, подобное правонарушение наказывается денежным штрафом.