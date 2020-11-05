Снегопад закрыл дорогу в высокогорную Тушети

Движение на дороге внутригосударственного значения Пшавели-Абано-Омало закрыто для всех видов транспорта

ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Из-за снегопада закрыта единственная дорога, ведущая из низины в высокогорную Тушети.

Как сообщает Департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, на 12-72 километре автомобильной дороги внутригосударственного значения Пшавели-Абано-Омало, ведущей в Тушети, запрещено движение всех видов транспорта.

На 1-12 километре дороги движение свободно.

Живописная дорога в Тушети считается одной из самых опасных не только в Грузии, но и в мире. Она бывает открыта с мая до октября, а остальные шесть месяцев становится непроходимой.

Эта единственная дорога, связывающая Телави - главный город Кахети - с высокогорным селом Омало. Ее длина 72 километра.