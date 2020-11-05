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Заснеженная дорога в Тушети

Снегопад закрыл дорогу в высокогорную Тушети

photo: Roads Department of Georgia
Происшествия
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Темы:
Погода в Грузии (202)
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Sputnik Грузия
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Движение на дороге внутригосударственного значения Пшавели-Абано-Омало закрыто для всех видов транспорта

ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Из-за снегопада закрыта единственная дорога, ведущая из низины в высокогорную Тушети.

Тяжелая техника расчищает дорогу в направлении Тушети
photo: Roads Department of Georgia / FB
Движение на самой опасной дороге Грузии частично восстановлено

Как сообщает Департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, на 12-72 километре автомобильной дороги внутригосударственного значения Пшавели-Абано-Омало, ведущей в Тушети, запрещено движение всех видов транспорта.

На 1-12 километре дороги движение свободно.

Живописная дорога в Тушети считается одной из самых опасных не только в Грузии, но и в мире. Она бывает открыта с мая до октября, а остальные шесть месяцев становится непроходимой.

Эта единственная дорога, связывающая Телави - главный город Кахети - с высокогорным селом Омало. Ее длина 72 километра.

Темы:
Погода в Грузии (202)


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