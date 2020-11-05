Саакашвили пообещал быстро разобраться с коронавирусом в Грузии

Экс-президент заявил, что после победы оппозиции будет создана временная "ковид-администрация" и ситуация очень быстро стабилизируется

ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Ситуация с коронавирусом не должна мешать нам бороться за Грузию, заявил экс-президент Михаил Саакашвили, обращаясь к своим сторонникам, которые проводят акции протеста в Тбилиси и других городах.

"Хочу сказать всем, конечно, коронавирус опасен, нам нужно соблюдать правила личной гигиены, использовать маску, мыть руки, но в то же время это не должно мешать нам бороться за Грузию", — заявил Саакашвили в своем обращении в Facebook.

По его мнению, правительство Грузии использует коронавирус, чтобы закрыть страну и вызвать панику среди людей.

Он пообещал, что после смены власти в Грузии будет создана временная "ковид-администрация" и ситуация очень быстро стабилизируется.

На днях Саакашвили сообщил, что уже переболел коронавирусом - практически бессимптомно, и узнал об этом только после анализа на антитела.

В Грузии 31 октября состоялись выборы в парламент, результаты которых оспаривает оппозиция и требует признать их нелегитимными. В знак протеста все семь прошедших в парламент оппозиционных партий и блоков отказываются от мандатов и не собираются входить в парламент.

Тем временем в Грузии стремительно растет число новых случаев заражения. В четверг власти заявили, что массовые акции, проходящие по стране, провоцируют широкое распространение коронавируса, эпидемиологи призвали демонстрантов соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.