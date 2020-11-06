В Кахети полиция изъяла больше шести килограммов героина

В наркопреступлении обвиняется 35-летний мужчина, за такое количество наркотиков ему грозит лишение свободы до 20 лет

ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Сотрудники министерства внутренних дел Грузии в Кахети изъяли 6,5 килограмма героина - задержан один человек, сообщается на сайте МВД страны.

В селе Вакири Сигнахского района задержан 35-летний мужчина, который обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотических веществ в особо крупном размере.

Наркотики были найдены в машине задержанного.

Следствие идет по статье УК Грузии "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от восьми до 20 лет.