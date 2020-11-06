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Патрульная полиция 112

Авария на востоке Грузии: поврежден газопровод, движение парализовано

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2247)
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Водитель грузового автомобиля не смог справиться с управлением и врезался в бетонное ограждение, в результате чего повредился газопровод

ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. Центральный трубопровод повредился в результате дорожно-транспортного происшествия в селе Акура района Телави (регион Кахети).

Патрульная полиция и следователи на месте происшествия. Полицейская лента
© Sputnik / Alex Shlamov
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Водитель грузового автомобиля не смог справиться с управлением и врезался в бетонное ограждение. Во время столкновения повредился центральный трубопровод, в результате село осталось без природного газа.

По информации Первого канала, автомобильное движение на дороге, связывающей Телави-Гурджаани парализовано. На месте мобилизована полиция, бригады пожарной и скорой помощи.

Над восстановлением поврежденной в результате аварии трубы работают сотрудники компании "Телавгаз".

Темы:
Происшествия в Грузии (2247)


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