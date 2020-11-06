В Зугдиди обокрали офис оппозиционной партии: виновных задержали по горячим следам

ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. Полиция по горячим следам задержала двух мужчин по факту кражи в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети), говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Случай произошел накануне в офисе оппозиционной партии "Трибуна".

По данным следствия, обвиняемые тайно проникли в офис политической партии и украли телевизор и компьютерную технику. Полиция задержала на месте происшествия двух мужчин в возрасте 34 и 33 лет. Один из них оказался ранее судимым.

Уголовное дело возбуждено по статье "Кража, совершенная путем незаконного проникновения в помещение или иное хранилище группой лиц по предварительному сговору". Задержанным грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет.