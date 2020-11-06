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Патрульная полиция 112

В Зугдиди обокрали офис оппозиционной партии: виновных задержали по горячим следам

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1188)
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Выборы закончились – можно красть, решили двое мужчин, проникших в офис политической партии "Трибуна"

ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. Полиция по горячим следам задержала двух мужчин по факту кражи в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети), говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Случай произошел накануне в офисе оппозиционной партии "Трибуна".

По данным следствия, обвиняемые тайно проникли в офис политической партии и украли телевизор и компьютерную технику. Полиция задержала на месте происшествия двух мужчин в возрасте 34 и 33 лет. Один из них оказался ранее судимым.

Уголовное дело возбуждено по статье  "Кража, совершенная путем незаконного проникновения в помещение или иное хранилище  группой лиц по предварительному сговору". Задержанным грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет.

Темы:
Преступность в Грузии (1188)


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