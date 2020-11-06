В Грузии пресекли попытку ввоза наркотиков

ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. Сотрудники службы доходов министерства финансов Грузии изъяли незаконные медикаменты, содержащие наркотические вещества, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Инцидент произошел в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели.

По информации ведомства, таможенники обнаружили запрещенные препараты весом в 137 граммов: 217 таблеток и 10 пластинок. Обнаружить контрафактный товар удалось во время таможенного контроля почтовой посылки.

Материалы дела переданы в соответствующую службу МВД Грузии для дальнейшего реагирования.

На таможенных пропускных пунктах в Грузии ужесточены процедуры контроля как водителей международных грузовых перевозок, так и товаров и почтовых отправлений, пересекающих государственную границу.