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Упаковка и взвешивание багажа в тбилисском аэропорту

В Грузии пресекли попытку ввоза наркотиков

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1188)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201106/249948111/V-Gruzii-presekli-popytku-vvoza-nakrkotikov.html

Запрещенные препараты пытались ввезти на территорию Грузии посредством почтовой посылки

ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. Сотрудники службы доходов министерства финансов Грузии изъяли незаконные медикаменты, содержащие наркотические вещества, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Инцидент произошел в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели.

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По информации ведомства, таможенники обнаружили запрещенные препараты весом в 137 граммов: 217 таблеток и 10 пластинок. Обнаружить контрафактный товар удалось во время таможенного контроля почтовой посылки.

Материалы дела переданы в соответствующую службу МВД Грузии для дальнейшего реагирования.

На таможенных пропускных пунктах в Грузии ужесточены процедуры контроля как водителей международных грузовых перевозок, так и товаров и почтовых отправлений, пересекающих государственную границу.

Темы:
Преступность в Грузии (1188)


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