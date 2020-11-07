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В Тбилиси найден мертвым председатель окружной избирательной комиссии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2249)
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В правящей партии утверждают, что на главу комиссии оказывалось давление со стороны активистов "Единого Нацдвижения", из-за чего он сильно нервничал

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта" требуют возбуждения уголовного дела по факту гибели председателя избирательной комиссии в Исанском одномандатном округе Тбилиси.

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Тедоре Гобеджишвили был обнаружен мертвым в собственном доме, по предварительной версии, в результате сердечного приступа.

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photo: Administration of the President of Georgia / FB
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В партии утверждают, что на главу комиссии оказывалось давление со стороны активистов "Единого Нацдвижения".

"Активисты "Национального движения" вчера угрожали репрессиями председателям нескольких окружных избирательных комиссий, используя давление и угрозы. Один из таких случаев давления произошел именно в отношении председателя районной комиссии Исани, который в результате скончался. Мы призываем немедленно возбудить уголовное дело в этом направлении", – заявил на брифинге представитель "Мечты" Георгий Хелашвили.

По какой статье может быть возбуждено уголовное дело, в правящей партии не уточнили.

У здания окружной комиссии в течение последней недели регулярно проходили протестные акции. Оппозиция заявляла о фальсификациях результатов с участков в этом округе.

Факт смерти Гобеджишвили подтвердили в ЦИК Грузии. Как отмечается, в избирательной администрации он работал с 2006 года. С 2008 по 2016 год он был заместителем председателя окружной избирательной комиссии Сабуртало (Тбилиси), а с февраля 2018 года возглавлял комиссию в Исани.

Темы:
Происшествия в Грузии (2249)


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