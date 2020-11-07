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Машина патрульной полиции в городе Рустави

Полиция раскрыла кражу аппарата быстрого зачисления в Кутаиси

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
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Темы:
Преступность в Грузии (1189)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201107/249956659/Politsiya-raskryla-krazhu-apparata-bystrogo-zachisleniya-v-Kutaisi.html

На второй день после кражи обвиняемые пытались вытащить деньги из аппарата, однако именно в этот момент рядом появилась полиция

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Сотрудники полиции задержали трех человек за кражу аппарата быстрого зачисления в городе Кутаиси, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

По данным МВД, обвиняемые 5 ноября в городе Кутаиси украли аппарат быстрого зачисления, принадлежащий компании "Oppa" и спрятали его рядом с домом одного из них.

На второй день они пытались вытащить деньги из аппарата, однако именно в этот момент рядом появилась полиция и сразу же задержала их. Аппарат изъяли в качестве улики.

Теперь задержанным грозит от 4 до 7 лет лишение свободы за воровство, совершенное группой лиц.

Темы:
Преступность в Грузии (1189)


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