Полиция раскрыла кражу аппарата быстрого зачисления в Кутаиси

На второй день после кражи обвиняемые пытались вытащить деньги из аппарата, однако именно в этот момент рядом появилась полиция

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Сотрудники полиции задержали трех человек за кражу аппарата быстрого зачисления в городе Кутаиси, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

По данным МВД, обвиняемые 5 ноября в городе Кутаиси украли аппарат быстрого зачисления, принадлежащий компании "Oppa" и спрятали его рядом с домом одного из них.

На второй день они пытались вытащить деньги из аппарата, однако именно в этот момент рядом появилась полиция и сразу же задержала их. Аппарат изъяли в качестве улики.

Теперь задержанным грозит от 4 до 7 лет лишение свободы за воровство, совершенное группой лиц.