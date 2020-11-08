Смерть председателя окружной комиссии в Тбилиси: задержано два человека

По данным следствия, скончавшемуся за несколько дней до смерти предложили взятку в 50 тысяч долларов за заявление о якобы сфальсифицированных выборах и угрожали ему расправой, чтобы вынудить согласиться

ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. По делу о смерти председателя окружной комиссии Исани Теодоре Гобеджишвили задержаны два члена той же комиссии – Акакий Кобаладзе и Акакий Хускивадзе, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

По данным МВД, следствие установило, что обвиняемые 6 ноября встретились с Гобеджишвили и от имени одной из политических партий предложили ему 50 тысяч долларов за то, чтобы он в присутствии прессы демонстративно покинул должность и сделал заявление о якобы сфальсифицированных выборах. Они пообещали, что после того, как он все это выполнит, ему добавят еще определенную сумму денег.

Следствие утверждает, что, когда Гобеджишвили отказался от предложения, задержанные угрожали ему расправой, чтобы вынудить согласиться.

На второй день Гобеджишвили скончался в своей квартире.

МВД Грузии продолжает расследование уголовного дела по статьям "предложение взятки", "принуждение, совершенное группой лиц" и "угроза, осуществленная группой лиц".

Гобеджишвили был председателем той комиссии, у здания которой в последнюю неделю прошло несколько шумных акций протеста.