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Тбилисский городской суд

Вместо штрафа под замок: Тбилисский горсуд вынес приговор активистам оппозиции

© Sputnik / Alex Shlamov
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2258)
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Трое участников акции за неподчинение полиции и мелкое хулиганство пробудут в заключении три дня, а один – пять. Еще один фигурант освобожден за недоказанностью вины

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил шестерых задержанных 4 ноября на акции у исанской окружной избирательной комиссии в Тбилиси к административному аресту, сообщает Первый канал.

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Всего 4 ноября в ходе столкновений с полицией у окружной комиссии района Исани были задержаны семь активистов гражданского движения "Измени". Они обвинялись в неподчинении полиции и мелком хулиганстве.

По решению суда пять из них отбудут под стражей три дня, а один – пять дней.

"Вопрос Парулава, которого приговорили к пяти дням, очень важен, так как представитель МВД сказал, что Никуша Парулава не впервые попадает в их поле зрения. Это было умышленное преследование административным органом и было подтверждено судом. Не было ни одного доказательства, подтверждающего факт совершения правонарушения. Сегодня суд вынесенным приговором объявил, что протест в Грузии наказуем", – заявил адвокат Георгий Цобехия.

Акция протеста оппозиции у здания парламента Грузии 9 ноября 2020 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Судья вынес решение и в отношении седьмого задержанного – Тите Геденидзе, прекратив в отношении него судопроизводство.

Небольшие, но очень шумные акции оппозиции прошли в Тбилиси и других городах Грузии у офисов окружных избирательных комиссий 4 ноября, когда подводились итоги парламентских выборов.

Окружные комиссии проверяли итоги участковых комиссий и пересматривали результаты подсчетов на основании жалоб.

Согласно последним данным ЦИК, "Грузинская мечта", благодаря новой системе распределения мест в парламенте, набирает парламентское большинство. Оппозиция итоги выборов не признает, отказывается от своих мандатов и участия во втором туре выборов. Главное их требование – назначение новых выборов.

В правящей партии "Грузинская мечта" действия оппозиции считают намеренно деструктивными, направленными на дестабилизацию в стране, и заявляют, что выборы были справедливыми и свободными, что подтверждают международные наблюдательные миссии.

Темы:
Происшествия в Грузии (2258)


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