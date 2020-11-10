В Грузию пытались незаконно ввезти более 10 тонн полиэтилена

Иностранный дальнобойщик хотел ввезти на территорию Грузии полиэтилен, который здесь находится под запретом

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. На таможенно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница) был выявлен факт попытки иностранным гражданином ввезти на территорию Грузии незадекларированный товар, говорится в сообщении на сайте Службы доходов.

Грузинский таможенный офицер осмотрел провозимый товар в экономической зоне "Батуми". Оказалось, что водитель грузовой фуры пытался провезти более 10,7 тонны незадекларированного товара, речь идет о полиэтиленовой пленке стоимостью более 60,1 тысячи лари (более 18 тысяч долларов).

Дело передано в следственную службу министерства финансов для дальнейших процедур.

С 1 апреля 2019 года в Грузии ввели запрет на использование, производство, продажу, а также импорт полиэтиленовых пакетов любой толщины.

Теперь можно производить, импортировать и предлагать покупателям только биодеградируемые пакеты. Главная цель запрета — снижение загрязнения окружающей среды.