В Грузии задержали педофила

В случае, если вина задержанного будет доказана на суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 11 ноя - Sputnik. Сотрудники полиции в городе Хашури (регион Шида Картли) задержала 54-летнего мужчину по обвинению в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

По данным следствия, жертва и задержанный были соседями. Другие детали дела не разглашаются.

Уголовное дело возбуждено по статье "Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего".

Задержанному грозит лишение свободы на срок от 11 до 15 лет.