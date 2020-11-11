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Судебный молоток

Тбилисский городской суд оставил музыканта под домашним арестом

© photo: Sputnik / Andrey Starostin
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2258)
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Михаилу Тодуа увеличили время пребывания под домашним арестом на два часа и еще раз предупредили - играть на публике в вечерние часы только с разрешения бюро пробации

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Музыкант Михаил Тодуа остается под домашним арестом - Тбилисский городской суд частично удовлетворил ходатайство Национального бюро пробации.

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Как сообщает Первый канал, служба пробации требовала вернуть музыканта в тюрьму за нарушение условий домашнего ареста по неуважительной причине. В частности, за то, что Тодуа после девяти вечера 13, 14 и 17 октября выступал с концертами, в том числе на предвыборной встрече партии "Гирчи". В службе пробации заявляют, что если бы Тодуа заранее поставил их в известность, причина нарушения домашнего ареста считалась бы уважительной, но он этого не сделал.

Суд принял этот аргумент к сведению и увеличил продолжительность домашнего ареста на два часа. Отныне музыкант должен находиться в пределах своей квартиры с 19 часов до восьми утра. Но отправлять его обратно в тюрьму отказался.

ნიკა მელია
photo: Nika Melia / FB
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По словам адвоката Тодуа Георгия Махарадзе, за последний год музыкант побывал на нескольких мероприятиях, заранее предупредив службу пробации, и превышение установленного времени было засчитано уважительным.

"В течение этого года он участвовал в 26 мероприятиях, о чем предупреждал службу пробации, и нарушение домашнего ареста ему засчитывалось по уважительной причине. Однако почему это произошло в этих двух случаях, нам неизвестно", - сказал адвокат.

Михаил Тодуа в 2013 году был приговорен к девяти годам лишения свободы за незаконное приобретении, хранение и употребление наркотиков. Он шесть лет отбыл срок в пенитенциарном учреждении, а в октябре 2019 года лишение свободы ему заменили  на домашний арест. А это значит, что  Тодуа был обязан находиться по месту жительства с 21:00 до 08:00 и постоянно носить электробраслет.

В аналогичной ситуации недавно оказался и один из лидеров "Национального движения" Ника Мелия, который на митинге публично сорвал с себя электробраслет и выкинул его. И в отношении него суд отказал Национальному бюро пробации в ходатайстве о заключении политика под стражу и ограничился денежным штрафом.

Темы:
Происшествия в Грузии (2258)


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