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С полным чемоданом нижнего белья: гражданку Грузии не впустили в Германию

© photo: Sputnik / Evgeny Byatov
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2258)
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Немецкая пограничная полиция усомнилась в подлинности цели визита молодой женщины и отказалась впустить ее на территорию страны

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Гражданку Грузии не впустили в Германию, обнаружив в ее чемодане слишком большое количество нижнего белья.

Как сообщает немецкое издание SZ.de, гражданка Грузии утверждала, что прибыла в Германию на хирургическую операцию, но ей не поверили и не впустили в страну. Подозрения у немецкой полиции вызвало содержимое чемодана молодой женщины, в котором превалировало большое количество нижнего белья, что никак не указывало на предстоящий визит к врачу.

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Полиция не поверила 29-летней женщине, прибывшей в аэропорт Мюнхена, несмотря на то, что она предъявила справку о том, в клинике Нюрнберга ей предстоит сложная хирургическая операция. Все указывало на то, что приехала она с совершенно другими целями, а именно зарабатывать в Германии на жизнь проституцией.

По сообщениям немецких СМИ, причина депортации гражданки Грузии была весьма пикантной — у молодой женщины в чемодане было больше нижнего белья, чем ей требовалось на случай операции.

В связи с ограничениями, введенными в связи с пандемией коронавируса, для въезда в Германию требуется веское основание. Одно из них — визит к врачу.

Темы:
Происшествия в Грузии (2258)


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