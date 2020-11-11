С полным чемоданом нижнего белья: гражданку Грузии не впустили в Германию

Немецкая пограничная полиция усомнилась в подлинности цели визита молодой женщины и отказалась впустить ее на территорию страны

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Гражданку Грузии не впустили в Германию, обнаружив в ее чемодане слишком большое количество нижнего белья.

Как сообщает немецкое издание SZ.de, гражданка Грузии утверждала, что прибыла в Германию на хирургическую операцию, но ей не поверили и не впустили в страну. Подозрения у немецкой полиции вызвало содержимое чемодана молодой женщины, в котором превалировало большое количество нижнего белья, что никак не указывало на предстоящий визит к врачу.

Полиция не поверила 29-летней женщине, прибывшей в аэропорт Мюнхена, несмотря на то, что она предъявила справку о том, в клинике Нюрнберга ей предстоит сложная хирургическая операция. Все указывало на то, что приехала она с совершенно другими целями, а именно зарабатывать в Германии на жизнь проституцией.

По сообщениям немецких СМИ, причина депортации гражданки Грузии была весьма пикантной — у молодой женщины в чемодане было больше нижнего белья, чем ей требовалось на случай операции.

В связи с ограничениями, введенными в связи с пандемией коронавируса, для въезда в Германию требуется веское основание. Одно из них — визит к врачу.