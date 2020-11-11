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Батумская республиканская больница, Аджария

Инфицированный коронавирусом пожилой пациент выпал из окна клиники в Батуми

© Sputnik / Seyran Baroyan
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2258)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201111/250007485/Infitsirovannyy-koronavirusom-pozhiloy-patsient-vypal-iz-okna-kliniki-v-Batumi.html

В настоящее время 73-летний мужчина находится в реанимации с переломами двух ребер, ему оказывают необходимую помощь

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Инфицированный коронавирусом 73-летний мужчина выпал с третьего этажа Батумской республиканской больницы, об этом сообщает Первый канал со ссылкой на администрацию клиники.

Как сообщают в клинике, мужчина проходил лечение в терапевтическом отделении и находился в палате один.

"Он является членом семьи сотрудника нашей клиники, и периодически он сам наблюдал за пациентом. Причина инцидента неизвестна, других людей в палате на тот момент не было", – заявили в клинике.

В настоящее время пациент помещен в реанимацию. Ему провели обследования, выявлены переломы двух ребер и небольшие синяки в области живота. Пациенту оказывается соответствующая медицинская помощь.

Темы:
Происшествия в Грузии (2258)
Теги:
Батуми, Коронавирус COVID-2019


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