Инфицированный коронавирусом пожилой пациент выпал из окна клиники в Батуми

В настоящее время 73-летний мужчина находится в реанимации с переломами двух ребер, ему оказывают необходимую помощь

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Инфицированный коронавирусом 73-летний мужчина выпал с третьего этажа Батумской республиканской больницы, об этом сообщает Первый канал со ссылкой на администрацию клиники.

Как сообщают в клинике, мужчина проходил лечение в терапевтическом отделении и находился в палате один.

"Он является членом семьи сотрудника нашей клиники, и периодически он сам наблюдал за пациентом. Причина инцидента неизвестна, других людей в палате на тот момент не было", – заявили в клинике.

В настоящее время пациент помещен в реанимацию. Ему провели обследования, выявлены переломы двух ребер и небольшие синяки в области живота. Пациенту оказывается соответствующая медицинская помощь.