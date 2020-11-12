Дело о гибели Шакарашвили: суд вынесет приговор несовершеннолетним обвиняемым 13 ноября

Сторона защиты уверена, что у прокурора нет никаких веских доказательств, чтобы суд вынес подросткам обвинительный приговор

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Приговор по делу о гибели Георгия Шакарашвили несовершеннолетним обвиняемым будет объявлен в пятницу, 13 ноября, в 15:00, сообщает Первый канал.

Из шести несовершеннолетних четверо проходят по эпизодам драк до убийства Шакарашвили, а двое обвиняются в его убийстве. Все они находятся в предварительном заключении.

Основное слушание дела завершилось сегодня. По словам защиты, в деле нет доказательств, и они ожидают оправдательного приговора.

"Обвинительный приговор требует совокупности доказательств, которые убедят суд вынести обвинительный приговор. Когда обвинение не может представить ни единого доказательства – излишне говорить о совокупности доказательств. Мы не ожидаем обвинительного приговора", – сказал адвокат Арчил Берианидзе.

Прокурор, в свою очередь, ожидает обвинительного приговора.

"Мы еще раз сфокусировались на каждом из обвиняемых настолько, чтобы вынести обвинительный приговор. Мы ожидаем обвинительного приговора в отношении всех лиц, потому что, исходя из разумного анализа материалов дела, немыслимо, чтобы существовало какое-либо другое ожидание, кроме обвинительного приговора", – заявила прокурор Нана Гугутишвили.

Дело Шакарашвили поделено на три части: эпизоды драк до убийства с участием несовершеннолетних, эпизоды драк с участием совершеннолетних и непосредственно само убийство молодого человека. Всего по делу проходят 17 человек.

По делу об убийстве проходят пять из 17 обвиняемых – из них двое несовершеннолетних. Следствие утверждает, что они сначала избили Шакарашвили, а после бросили его в реку, где он захлебнулся. Тело футболиста нашли спустя четыре дня поисков в реке Арагви, недалеко от Мцхета.