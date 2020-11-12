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Мцхетский региональный суд

Дело о гибели Шакарашвили: суд вынесет приговор несовершеннолетним обвиняемым 13 ноября

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Гибель 19-летнего грузинского футболиста (72)
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Сторона защиты уверена, что у прокурора нет никаких веских доказательств, чтобы суд вынес подросткам обвинительный приговор

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Приговор по делу о гибели Георгия Шакарашвили несовершеннолетним обвиняемым будет объявлен в пятницу, 13 ноября, в 15:00, сообщает Первый канал.

Георгий Шакарашвили
photo : Shakarashvili Anni / FB
Судьбу части обвиняемых по делу Шакарашвили решат присяжные

Из шести несовершеннолетних четверо проходят по эпизодам драк до убийства Шакарашвили, а двое обвиняются в его убийстве. Все они находятся в предварительном заключении.

Основное слушание дела завершилось сегодня. По словам защиты, в деле нет доказательств, и они ожидают оправдательного приговора.

"Обвинительный приговор требует совокупности доказательств, которые убедят суд вынести обвинительный приговор. Когда обвинение не может представить ни единого доказательства – излишне говорить о совокупности доказательств. Мы не ожидаем обвинительного приговора", – сказал адвокат Арчил Берианидзе.

Прокурор, в свою очередь, ожидает обвинительного приговора.

"Мы еще раз сфокусировались на каждом из обвиняемых настолько, чтобы вынести обвинительный приговор. Мы ожидаем обвинительного приговора в отношении всех лиц, потому что, исходя из разумного анализа материалов дела, немыслимо, чтобы существовало какое-либо другое ожидание, кроме обвинительного приговора", – заявила прокурор Нана Гугутишвили.

Георгий Шакарашвили
photo : Shakarashvili Anni / FB
В убийстве виновны все пятеро – прокурор по делу Шакарашвили сделал заявление

Дело Шакарашвили поделено на три части: эпизоды драк до убийства с участием несовершеннолетних, эпизоды драк с участием совершеннолетних и непосредственно само убийство молодого человека. Всего по делу проходят 17 человек.

По делу об убийстве проходят пять из 17 обвиняемых – из них двое несовершеннолетних. Следствие утверждает, что они сначала избили Шакарашвили, а после бросили его в реку, где он захлебнулся. Тело футболиста нашли спустя четыре дня поисков в реке Арагви, недалеко от Мцхета.

Темы:
Гибель 19-летнего грузинского футболиста (72)
Теги:
Георгий Шакарашвили, Мцхетский районный суд


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