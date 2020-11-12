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Лечение пациентов, зараженных коронавирусом COVID-19, во время пандемии

Скончался выпавший из окна больницы в Батуми пациент

© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2260)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201112/250008390/Skonchalsya-vypavshiy-iz-okna-bolnitsy-v-Batumi-patsient.html

Врачам не удалось спасти 73-летнего пожилого человека, который после падения с третьего этажа остался жив

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Инфицированный коронавирусом пожилой пациент, выпавший накануне из окна третьего этажа клиники в Батуми, скончался.

Как сообщил журналистам клинический менеджер больницы Гига Кикабидзе, пациенту было 73 года. Он был доставлен в клинику два дня назад с пневмонией.

"Случай произошел вчера, приблизительно в семь часов вечера. Пациент выпал с третьего этажа. Как это произошло, неизвестно. В палате кроме него никого не было. Он был отцом нашей сотрудницы. Она тоже была инфицирована коронавирусом и смотрела за отцом", - рассказал Кикабидзе.

После падения пожилой человек был еще жив. Его поместили в реанимационное отделение. Были проведены соответствующие обследования. У него наблюдались переломы двух ребер и перелом тазовой кости таза, а также внутреннее кровоизлияние. Операция не помогла - пациент скончался.

Темы:
Происшествия в Грузии (2260)


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