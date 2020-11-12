Крупную сумму обнаружили в посылке гражданина Грузии

Все чаще стали пользоваться почтовыми посылками для нелегальной пересылки денег – грузинские таможенники выявили уже несколько подобных фактов

ТБИЛИСИ, 12 ноя - Sputnik. Грузинские таможенники пресекли факт незаконного ввоза незадекларированных денег в почтовой посылке, сообщает Служба доходов Минфина Грузии.

Речь идет о сумме в 14 тысяч долларов и 5,9 тысячи евро. Деньги были обнаружены в почтовой посылке на имя гражданина Грузии в зоне экономического оформления "Аэропорт".

За нарушение Таможенного кодекса Грузии на адресата наложен денежный штраф в размере 5 тысяч лари (более 1,5 тысячи долларов).

В целях предотвращения легализации незаконных доходов на таможенной территории Грузии ввоз и вывоз наличных денег и ценных бумаг подлежит строгому таможенному контролю Службой доходов Министерства финансов.