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Крупную сумму обнаружили в посылке гражданина Грузии

© photo: Sputnik / Mikhail Kutuzov
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2260)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201112/250011191/Krupnuyu-summu-obnaruzhili-v-posylke-grazhdanina-Gruzii.html

Все чаще стали пользоваться почтовыми посылками для нелегальной пересылки денег – грузинские таможенники выявили уже несколько подобных фактов

ТБИЛИСИ, 12 ноя - Sputnik. Грузинские таможенники пресекли факт незаконного ввоза незадекларированных денег в почтовой посылке, сообщает Служба доходов Минфина Грузии.

Речь идет о сумме в 14 тысяч долларов и 5,9 тысячи евро. Деньги были обнаружены в почтовой посылке на имя гражданина Грузии в зоне экономического оформления "Аэропорт".

За нарушение Таможенного кодекса Грузии на адресата наложен денежный штраф в размере 5 тысяч лари (более 1,5 тысячи долларов).

В целях предотвращения легализации незаконных доходов на таможенной территории Грузии ввоз и вывоз наличных денег и ценных бумаг подлежит строгому таможенному контролю Службой доходов Министерства финансов.

Темы:
Происшествия в Грузии (2260)


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