Убийство в Гудаури: обвиняемый будет ждать приговора на свободе

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Обвиняемый в убийстве и покушении на убийство на горнолыжном курорте Гудаури в феврале этого года Мераб Кобиашвили в связи с истечением девятимесячного срока содержания под стражей, был освобожден из зала суда, сообщает Первый канал.

16 февраля 2020 года в Гудаури ссора между молодыми людьми завершилась стрельбой. В результате один человек был убит, а второй – ранен.

Полиция сразу же задержала стрелявшего. Им оказался бывший военный Мераб Кобиашвили. Ему было предъявлено обвинение в убийстве и в покушении на убийство. Позже полиция задержала еще шестерых человек по обвинению в групповом насилии против Кобиашвили. Их дело было выделено в отдельное производство.

После завершения процедуры выбора присяжных в Горийском городском суде возобновилось слушание дела Кобиашвили по существу. Но приговор обвиняемый будет ждать, будучи на свободе.

"Я не была уверена на сто процентов в сегодняшнем решении, но надеялась. Бороться всегда имеет смысл, особенно когда правда за вами. Правда на нашей сторон, и мы будем бороться до конца", - сказала журналистам жена обвиняемого Ната Китеcашвили.

Сам Кобиашвили, сославшись на эмоции, не стал комментировать свое освобождение перед представителями СМИ.