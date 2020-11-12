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Пожарные-спасатели во дворе жилого дома в столице Грузии. Служба 112

Пожар в многоэтажке в Тбилиси: погиб один человек

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1195)
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Sputnik Грузия
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По неподтвержденной информации, в здании находится пожилой человек, ведется операция по его спасению

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. В одном из жилых многоквартирных домов на улице Тамарашвили в тбилисском районе Ваке-Сабуртало произошел пожар, погиб один человек, сообщили Sputnik Грузия в службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

На данный момент пожар локализован, на месте работают четыре бригады пожарных-спасателей.

"Угрозы распространения огня нет", - заявил представитель пресс-службы ведомства.

Возгорание возникло в квартире на пятом этаже здания. По словам очевидцев, они слышали звук взрыва.

По неподтвержденной информации грузинских СМИ, в здании находится пожилой человек, ведется операция по его спасению.

Причины возникновения пожара, площадь территории, которую охватил огонь, а также другие детали ЧП пока неизвестны.

Темы:
Преступность в Грузии (1195)


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