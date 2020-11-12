Пожар в многоэтажке в Тбилиси: погиб один человек

По неподтвержденной информации, в здании находится пожилой человек, ведется операция по его спасению

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. В одном из жилых многоквартирных домов на улице Тамарашвили в тбилисском районе Ваке-Сабуртало произошел пожар, погиб один человек, сообщили Sputnik Грузия в службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

На данный момент пожар локализован, на месте работают четыре бригады пожарных-спасателей.

"Угрозы распространения огня нет", - заявил представитель пресс-службы ведомства.

Возгорание возникло в квартире на пятом этаже здания. По словам очевидцев, они слышали звук взрыва.

По неподтвержденной информации грузинских СМИ, в здании находится пожилой человек, ведется операция по его спасению.

Причины возникновения пожара, площадь территории, которую охватил огонь, а также другие детали ЧП пока неизвестны.