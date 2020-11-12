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Патрульная полиция

Ограбление в Рустави: преступники забрали более $10 тысяч, угрожая стартовым пистолетом

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1195)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201112/250012538/Ograblenie-v-Rustavi-prestupniki-zabrali-bolee-10-tysyach-ugrozhaya-startovym-pistoletom.html

Предполагаемых преступников удалось задержать по горячим следам - через несколько часов после преступления

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Полицейские задержали в городе Рустави (близ Тбилиси) двух молодых людей по обвинению в групповом разбое, говорится в сообщении на сайте МВД. 

Спецоперация по освобождению заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
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Следствие установило, что обвиняемые, которым 20 и 21 год, напали на филиал компании азартных игр Adjara pay в Рустави. Угрожая оружием оператору, злоумышленники забрали 35,5 тысячи лари (10,8 тысячи долларов) и скрылись.

Полиция задержала преступников через несколько часов после инцидента. В результате обыска квартир обвиняемых, полиция изъяла украденные деньги в качестве доказательств. Также изъято и орудие преступления - стартовый пистолет -  это спортивный звуковой сигнальный пистолет, предназначенный для произведения шумового холостого выстрела. 

Уголовное дело возбуждено по статье "разбой", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет.

Темы:
Преступность в Грузии (1195)


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