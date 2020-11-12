Ограбление в Рустави: преступники забрали более $10 тысяч, угрожая стартовым пистолетом

Предполагаемых преступников удалось задержать по горячим следам - через несколько часов после преступления

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Полицейские задержали в городе Рустави (близ Тбилиси) двух молодых людей по обвинению в групповом разбое, говорится в сообщении на сайте МВД.

Следствие установило, что обвиняемые, которым 20 и 21 год, напали на филиал компании азартных игр Adjara pay в Рустави. Угрожая оружием оператору, злоумышленники забрали 35,5 тысячи лари (10,8 тысячи долларов) и скрылись.

Полиция задержала преступников через несколько часов после инцидента. В результате обыска квартир обвиняемых, полиция изъяла украденные деньги в качестве доказательств. Также изъято и орудие преступления - стартовый пистолет - это спортивный звуковой сигнальный пистолет, предназначенный для произведения шумового холостого выстрела.

Уголовное дело возбуждено по статье "разбой", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет.