Трое обвиняемых по делу Шакарашвили могут признать свою вину

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. В Тбилисском городском суде идет процесс над восемью совершеннолетними, которые проходят по делу об убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили.

В частности, на скамье подсудимых сидят обвиняемые в организации группового насилия и участии в нем, а также незаконном лишении свободы главного свидетеля дела Гури Амирханашвили, которого, по версии прокуратуры, против своей воли посадили в машину и увезли в Тбилиси.

По словам прокурора по делу Вахтанга Цалугелашвили, обвиняемые могут пойти на процессуальное соглашение и признать свою вину. Не исключено, что соглашение будет достигнуто на ближайших слушаниях.

"Мы не хотим заранее говорить о позиции прокуратуры. Только после того, как появится официальное заявление. На сегодняшний день подсудимые пользуются своим правом хранить молчание. Если обвиняемый обратится к нам с заявлением, мы обязательно обсудим этот вопрос. Пока переговоров не было, но мы знаем, что такое желание есть", - сказал прокурор журналистам.

На сегодняшнем слушании также были допрошены пять свидетелей, в том числе полицейские.

Завтра же должен состояться процесс над несовершеннолетними подсудимыми, проходящими по делу.

Дело Шакарашвили поделено на три части: эпизоды драк до убийства с участием несовершеннолетних, эпизоды драк с участием совершеннолетних и непосредственно само убийство молодого человека. Всего по делу проходят 17 человек.

В эпизоде, который касается убийства, фигурируют пятеро из 17 обвиняемых – из них двое несовершеннолетние. Следствие утверждает, что они сначала избили Шакарашвили, а после бросили его в реку, где он захлебнулся. Тело футболиста нашли спустя четыре дня поисков в реке Арагви, недалеко от Мцхета.