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Взрыв газа в жилом доме в районе Диди Дигоми. Полиция и спасатели на месте ЧП

Три жилых комплекса в Тбилиси чудом избежали взрыва

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2262)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201113/250024671/Tri-zhilykh-kompleksa-v-Tbilisi-chudom-izbezhali-vzryva.html

Причиной возможного взрыва стали действия компании, которая для подключения новых абонентов, неправильно присоединилась к газопроводу

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Газораспределительной компании Tbilisi energy чудом удалось предотвратить взрыв в трех жилых комплексах "Дигоми 7", "Дигоми 8" и "Дигоми 9" в Тбилиси, говорится в сообщении компании.

Пожарные-спасатели во дворе жилого дома в столице Грузии. Служба 112
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Причиной возможного взрыва стали действия компании "Дигоми вила газ", которая присоединилась к газопровод Tbilisi energy и подключила своих абонентов.

Из-за действий компании в трубопроводе оказался воздух, который создал угрозу взрыва.

Tbilisi energy прекратила подачу газа двум тысячам абонентов и начала ремонтные работы. По их завершению подача газа возобновится.

Темы:
Происшествия в Грузии (2262)


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