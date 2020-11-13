Три жилых комплекса в Тбилиси чудом избежали взрыва

Причиной возможного взрыва стали действия компании, которая для подключения новых абонентов, неправильно присоединилась к газопроводу

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Газораспределительной компании Tbilisi energy чудом удалось предотвратить взрыв в трех жилых комплексах "Дигоми 7", "Дигоми 8" и "Дигоми 9" в Тбилиси, говорится в сообщении компании.

Причиной возможного взрыва стали действия компании "Дигоми вила газ", которая присоединилась к газопровод Tbilisi energy и подключила своих абонентов.

Из-за действий компании в трубопроводе оказался воздух, который создал угрозу взрыва.

Tbilisi energy прекратила подачу газа двум тысячам абонентов и начала ремонтные работы. По их завершению подача газа возобновится.