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Патрульная полиция

В Грузии автомобиль врезался в автобусную остановку – погиб один человек

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2262)
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Авария произошла на скоростном автобане Рустави-Тбилиси, на месте мобилизована полиция и скорая помощь

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на автобане Рустави-Тбилиси.

Как сообщает Rustavi 2, автомобиль марки Mercedes сначала врезался в пешеходный мост, а затем в автобусную остановку и перевернулся. В результате аварии погиб один человек.

На месте мобилизована полиция, бригады скорой помощи и группа спасателей.

МВД возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта повлекшее смерть человека".

Темы:
Происшествия в Грузии (2262)


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