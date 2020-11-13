В Грузии автомобиль врезался в автобусную остановку – погиб один человек

Авария произошла на скоростном автобане Рустави-Тбилиси, на месте мобилизована полиция и скорая помощь

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на автобане Рустави-Тбилиси.

Как сообщает Rustavi 2, автомобиль марки Mercedes сначала врезался в пешеходный мост, а затем в автобусную остановку и перевернулся. В результате аварии погиб один человек.

На месте мобилизована полиция, бригады скорой помощи и группа спасателей.

МВД возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта повлекшее смерть человека".