Дело о убийстве Шакарашвили: суд огласил первый приговор

Мера наказания для несовершенных преступников будет оглашена на следующей неделе

ТБИЛИСИ, 13 ноя – Sputnik. Мцхетский районный суд вынес обвинительный приговор шести несовершеннолетним, задержанным по делу об убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили, сообщает Первый канал.

Судья Майя Ошхарели огласила только обвинительный приговор, а срок наказания всем шестерым будет объявлен 20 ноября, в 14:00 по тбилисскому времени.

Трое из шести задержанных несовершеннолетних признаны виновными в организации и участии в групповом насилии, один подсудимый – в участии в групповом насилии, а еще двое - в участии в групповом насилии и незаконном лишении свободы.

Георгий Шакарашвили был найден мертвым на четвертый день поисков, 22 июня, в реке Арагви во Мцхета. По версии следствия, его сначала избили, а после бросили в реку умирать.

Дело Шакарашвили поделено на три части: эпизоды драк до убийства с участием несовершеннолетних, эпизоды драк с участием совершеннолетних и непосредственно само убийство молодого человека. Всего по делу проходят 17 человек.

В эпизоде, который касается убийства, фигурируют пятеро из 17 обвиняемых – из них двое несовершеннолетние. Следствие утверждает, что они сначала избили Шакарашвили, а после бросили его в реку, где он захлебнулся.

По каждому из эпизодов дела суд будет выносить приговор по отдельности.