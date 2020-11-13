Зверское убийство иностранки в Батуми: подозреваемый задержан

Следователи устанавливают мотивы убийства в курортном городе. По одной из версий, женщину ограбили, а затем убили

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Полиция раскрыла убийство 49-летней женщины, которое произошло на прошлой неделе в черноморском курортном городе Батуми (АР Аджария), говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

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По обвинению в умышленном убийстве задержан 43-летний мужчина. По данным следствия, мужчина во время ссоры холодным оружием нанес многочисленные ранения гражданке Беларуси в ее съемной квартире и скрылся с места происшествия. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Убийство произошел на улице Меликишвили 6 ноября. Как сообщалось ранее, женщина жила одна и соседями не общалась, поскольку рано утром уходила на работу и поздно возвращалась домой. По одной из версий, женщину ограбили, а затем убили.

Уголовное дело ведется по факту "умышленное убийство". Задержанному грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.