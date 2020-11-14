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Патрульная полиция

Полиция раскрыла разбойное нападение в Тбилиси на основании поста в Facebook

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1198)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201114/250035726/Politsiya-raskryla-razboynoe-napadenie-v-Tbilisi-na-osnovanii-posta-v-Facebook.html

Один из пострадавших рассказал о преступлении в соцсети Facebook и опознал двух нападавших, что и стало основанием для задержания обвиняемых

ТБИЛИСИ, 14 ноя - Sputnik. Сотрудники полиции раскрыли разбойное нападение на проспекте Важа Пшавела в одном из центральных районов Тбилиси и задержали трех человек, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

По данным МВД, двое из трех задержанных отбывали на момент совершения преступления условный срок.

Арестованный в наручниках
© CC BY-SA 2.0 / houstondwiPhotos mp / Handcuffs and a Car
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Следствие установило, что задержанные напали на мужчину и его друга у станции метро "Медицинский университет" и, угрожая ножом, забрали у них деньги. Задержанные также пригрозили своим жертвам расправой в случае обращения в полицию.

По данным МВД, один из пострадавших рассказал о преступлении в соцсети Facebook и опознал двух нападавших. Его пост и стал основанием для задержания обвиняемых. Во время обыска полиция нашла у нападавших нож.

Теперь им грозит от 6 до 9 лет лишения свободы за "разбой, совершенный группой лиц".

Темы:
Преступность в Грузии (1198)
Теги:
преступность, МВД Грузии


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