Полиция раскрыла разбойное нападение в Тбилиси на основании поста в Facebook

Один из пострадавших рассказал о преступлении в соцсети Facebook и опознал двух нападавших, что и стало основанием для задержания обвиняемых

ТБИЛИСИ, 14 ноя - Sputnik. Сотрудники полиции раскрыли разбойное нападение на проспекте Важа Пшавела в одном из центральных районов Тбилиси и задержали трех человек, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

По данным МВД, двое из трех задержанных отбывали на момент совершения преступления условный срок.

Следствие установило, что задержанные напали на мужчину и его друга у станции метро "Медицинский университет" и, угрожая ножом, забрали у них деньги. Задержанные также пригрозили своим жертвам расправой в случае обращения в полицию.

По данным МВД, один из пострадавших рассказал о преступлении в соцсети Facebook и опознал двух нападавших. Его пост и стал основанием для задержания обвиняемых. Во время обыска полиция нашла у нападавших нож.

Теперь им грозит от 6 до 9 лет лишения свободы за "разбой, совершенный группой лиц".