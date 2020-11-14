Убили и пытались сжечь тело: полиция раскрыла жестокое убийство в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Сотрудники полиции арестовали 31-летнего гражданина Грузии за убийство знакомого в районе ТЭВЗ на окраине Тбилиси, сообщается на сайте МВД Грузии.

Следствием установлено, что обвиняемый вместе с 21-летней подругой и 36-летним знакомым находились в гостях в квартире, принадлежащей 37-летнему гражданину. Затем между мужчинами возник спор, который перерос в драку, во время которой задержанный нанес телесные повреждения своему знакомому и хозяину квартиры холодным оружием.

Хозяину квартиры удалось сбежать, он доставлен в одну из больниц, второй мужчина же скончался на месте.

Обвиняемый, чтобы замести следы, устроил пожар на месте происшествия и скрылся вместе с девушкой.

Правоохранители после осмотра места происшествия изъяли в качестве улики нож.

Девушка, сопровождавшая задержанного, не сообщила о произошедшем особо тяжком преступлении в правоохранительные органы, поэтому полиция арестовала ее по обвинению в несообщении о преступлении, что предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

По данным МВД, обвиняемый ранее был неоднократно судим. Сейчас следствие ведется по статьям "умышленное убийство", а также "попытка умышленного убийства в отношении двух или более лиц, совершенное при отягчающих обстоятельствах и с повреждением или уничтожением чужого имущества", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 16 до 20 лет.