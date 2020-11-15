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Смертельное ДТП на востоке Грузии – погибли два человека

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2263)
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Sputnik Грузия
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Автомобиль ночью на большой скорости врезался в дерево, на месте погибли два человека, еще один получил травмы и доставлен в больницу

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. В результате автомобильной аварии в городе Хашури (регион Шида Картли) погибли два человека.

По информации телеканала Formula, авария произошла поздно ночью. Автомобиль на скорости врезался в дерево. Один пострадавший с травмами доставлен в больницу.

Движение машин по набережной в час пик. Трафик
© Sputnik / Alexander Imedashvili
За девять месяцев в Грузии в ДТП умерли 337 человек

Как сообщили в МВД, инцидент расследуется статье УК Грузии – "нарушение правил безопасности движения или правила эксплуатации, повлекшее гибель двух и более человек".

За девять месяцев 2020 года в авариях в Грузии погибли 337 человек, среди них 17 детей младше 16 лет.

Всего в этот период в Грузии произошло 3 644 аварии с тяжкими последствиями, за которыми следует уголовное наказание. Половина всех аварий приходится на Тбилиси. Остальные ДТП произошли в регионах. Самой распространенной причиной ДТП в Грузии является выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона.

Темы:
Происшествия в Грузии (2263)


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