На востоке Грузии четвертые сутки ищут молодого человека

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Пропавший вышел из дому в среду и с тех пор не подавал о себе вестей, к поискам подключилась полиция
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Уже четвертый день в Гори (регион Шида Картли) ищут 21-летнего молодого человека.
По информации телеканала Rustavi2, Георгий Нониашвили вышел из дома 11 ноября и с тех пор о нем ничего не слышно. Семья пропавшего не стала комментировать случившееся.
К поиску молодого человека подключилась полиция. Ведется расследование статье УК Грузии – "незаконное лишение свободы".