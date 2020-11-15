На востоке Грузии четвертые сутки ищут молодого человека

Пропавший вышел из дому в среду и с тех пор не подавал о себе вестей, к поискам подключилась полиция

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Уже четвертый день в Гори (регион Шида Картли) ищут 21-летнего молодого человека.

По информации телеканала Rustavi2, Георгий Нониашвили вышел из дома 11 ноября и с тех пор о нем ничего не слышно. Семья пропавшего не стала комментировать случившееся.

К поиску молодого человека подключилась полиция. Ведется расследование статье УК Грузии – "незаконное лишение свободы".