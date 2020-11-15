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Полицейская машина в Гори

На востоке Грузии четвертые сутки ищут молодого человека

SPUTNIK / DENIS ASLANOV
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2264)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201115/250044171/Na-vostoke-Gruzii-chetvertye-sutki-ischut-molodogo-cheloveka.html

Пропавший вышел из дому в среду и с тех пор не подавал о себе вестей, к поискам подключилась полиция

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Уже четвертый день в Гори (регион Шида Картли) ищут 21-летнего молодого человека.

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По информации телеканала Rustavi2, Георгий Нониашвили вышел из дома 11 ноября и с тех пор о нем ничего не слышно. Семья пропавшего не стала комментировать случившееся.

К поиску молодого человека подключилась полиция. Ведется расследование статье УК Грузии – "незаконное лишение свободы".

Темы:
Происшествия в Грузии (2264)


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