В Нидерландах задержали гражданина Грузии, инфицированного коронавирусом

Молодому человеку, летевшему транзитом на Мальту, придется надолго задержаться в Амстердаме и провести определенное время в карантине

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. В Нидерландах в амстердамском аэропорту Схипхола задержали гражданина Грузии, инфицированного коронавирусом, сообщают правоохранительные ведомства королевства.

По информации пограничной полиции, 32-летний мужчина был задержан за оказание сопротивления. Он прилетел в Амстердам из Тбилиси и транзитом направлялся на Мальту.

При проверке документов у задержанного нашли справку о том, что у него выявлен коронавирус.

Мужчина задержан и помещен в карантин. По факту начато следствие.