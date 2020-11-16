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Города мира. Амстердам

В Нидерландах задержали гражданина Грузии, инфицированного коронавирусом

© photo: Sputnik / Maxim Blinov
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2266)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201116/250056245/V-Niderlandakh-zaderzhali-grazhdanina-Gruzii-infitsirovannogo-koronavirusom.html

Молодому человеку, летевшему транзитом на Мальту, придется надолго задержаться в Амстердаме и провести определенное время в карантине

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. В Нидерландах в амстердамском аэропорту Схипхола задержали гражданина Грузии, инфицированного коронавирусом, сообщают правоохранительные ведомства королевства.

По информации пограничной полиции, 32-летний мужчина был задержан за оказание сопротивления. Он прилетел в Амстердам из Тбилиси и транзитом направлялся на Мальту.

При проверке документов у задержанного нашли справку о том, что у него выявлен коронавирус.

Мужчина задержан и помещен в карантин. По факту начато следствие.

Темы:
Происшествия в Грузии (2266)


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