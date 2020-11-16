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Пожарные спасатели 112 на месте происшествия. Ликвидация пожара

Пожар на нефтебазе в Батуми: пожарным удалось избежать взрыва

© Sputnik / Alex Shlamov
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2266)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201116/250058293/Pozhar-na-neftebaze-v-Batumi-pozharnym-udalos-izbezhat-vzryva.html

В терминале загорелся вагон с дизельным топливом. Пожарные, своевременно прибывшие на место, сумели быстро потушить огонь

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. В нефтяном терминале в Батуми был пожар, сообщает Аджарское телевидение.

По распространенной информации, загорелся вагон с дизельным топливом.

На месте было мобилизовано 15 пожарно-спасательных бригад.

Существовала угроза распространения огня и риск взрыва. Однако пожарным удалось вовремя ликвидировать пожар.

Причину возникновения пожара установит следствие.

Темы:
Происшествия в Грузии (2266)


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