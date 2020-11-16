Пожар на нефтебазе в Батуми: пожарным удалось избежать взрыва

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В терминале загорелся вагон с дизельным топливом. Пожарные, своевременно прибывшие на место, сумели быстро потушить огонь
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. В нефтяном терминале в Батуми был пожар, сообщает Аджарское телевидение.
По распространенной информации, загорелся вагон с дизельным топливом.
На месте было мобилизовано 15 пожарно-спасательных бригад.
Существовала угроза распространения огня и риск взрыва. Однако пожарным удалось вовремя ликвидировать пожар.
Причину возникновения пожара установит следствие.