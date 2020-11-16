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Батуми - крупная акция протеста оппозиции 8 ноября 2020 против итогов парламентских выборов

Офис "Национального движения" в Батуми забросали камнями

© Sputnik / Seyran Baroyan
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2267)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201116/250059542/Ofis-Natsionalnogo-dvizheniya-v-Batumi-zabrosali-kamnyami.html

Полиция уже приступила к расследованию инцидента, в самой партии считают, что с ними таким образом сводит счеты правящая партия "Грузинская мечта"

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Нападению подвергся офис оппозиционной партии "Единое национальное движение" на улице Агмашенебели в Батуми, сообщает телеканал Mtavari.

В здании камнями выбиты стекла.

Батуми - крупная акция протеста оппозиции 8 ноября 2020 против итогов парламентских выборов
© Sputnik / Seyran Baroyan
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Оппозиционная партия обвиняет в случившемся правящую партию.

По словам члена ЕНД Мирдата Камададзе, "Грузинская мечта" борется с оппонентами руками криминалов.

Инцидент произошел в то время, когда активисты партии вместе с лидерами проводили акцию перед Домом правительства Аджарии. Офис был закрыт.

Министерство внутренних дел приступило к расследованию инцидента.

Еще один инцидент с офисом "Нацдвижения" произошел в Тбилиси. Сегодня утром неизвестные подожгли офис кандидата в мажоритарные депутаты от блока "Единое национальное движение – сила в единстве" в Глданском районе Тбилиси Ники Мелия. Неизвестные кинули в помещение "коктейль Молотова". В результате пожара часть офиса сгорела.

МВД возбудило уголовное дело по статье "повреждение или уничтожение чужого имущества".

Темы:
Происшествия в Грузии (2267)


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