На западе Грузии изъята большая партия контрабандных сигарет

У предпринимателя было конфисковано в общей сложности 750 пачек безакцизных сигарет, а материалы дела переданы следственной службе

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Сотрудники департамента налогового мониторинга Службы доходов Минфина Грузии выявили в регионе Самегрело незаконный факт хранения и перевозки безакцизных сигарет, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В результате рейда было изъято 750 пачек (15 000 штук) контрабандных сигарет. В деле прослеживаются признаки уголовного преступления.

В соответствии с требованиями Налогового кодекса Грузии, товар был конфискован, а материалы дела переданы Следственной службе Министерства финансов Грузии.