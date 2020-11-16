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Сигаретные пачки на полках табачного киоска

На западе Грузии изъята большая партия контрабандных сигарет

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2268)
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Sputnik Грузия
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У предпринимателя было конфисковано в общей сложности 750 пачек безакцизных сигарет, а материалы дела переданы следственной службе

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Сотрудники департамента налогового мониторинга Службы доходов Минфина Грузии выявили в регионе Самегрело незаконный факт хранения и перевозки безакцизных сигарет, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В результате рейда было изъято 750 пачек (15 000 штук) контрабандных сигарет. В деле прослеживаются признаки уголовного преступления. 

В соответствии с требованиями Налогового кодекса Грузии, товар был конфискован, а материалы дела переданы Следственной службе Министерства финансов Грузии.

Темы:
Происшествия в Грузии (2268)


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