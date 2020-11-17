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Патрульная полиция - полицейские на дежурстве

На западе Грузии мужчина обвиняет знакомую женщину в сексуальных домогательствах

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2269)
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Найти правого и виновного в этом необычном деле предстоит полиции Зестафони, но адвокат женщины настаивает, что его подзащитную пытаются оклеветать

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Начато следствие по вероятному факту сексуального домогательства – 35-летний житель Зестафони (регион Имерети) утверждает, что знакомая женщина его шантажирует с целью принуждения к сексуальным отношениям, сообщает телеканал Rustavi 2.

Женщина за работой
Photo: courtesy of Iltsdaily
В Грузии начнут бороться с сексуальными домогательствами на работе

Сама женщина категорически отрицает вину и в свою очередь обвиняет мужчину в насильственных действиях.

"Он был моим другом, за которым я присматривала, готовила ему еду. Мотивом, наверное, стала ревность. Было и такое, что он применял и физическую силу", - заявляет женщина.

Адвокат обвиняемой Фридон Сахуашвили не исключает, что в течение ближайших дней в полицию будет подано ответное заявление.

"У нас есть смс-сообщения, доказательства того, что у них были дружеские, почти семейные отношения. Думаю, эта грязная кампания направленная на то, чтобы подпортить репутацию этой женщины и оклеветать ее", - заявил адвокат.

По факту начато следствие, но обвиняемая в сексуальных домогательствах женщина пока не вызвана в полицию на допрос.

 

Темы:
Происшествия в Грузии (2269)


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