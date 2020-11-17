На западе Грузии мужчина обвиняет знакомую женщину в сексуальных домогательствах

Найти правого и виновного в этом необычном деле предстоит полиции Зестафони, но адвокат женщины настаивает, что его подзащитную пытаются оклеветать

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Начато следствие по вероятному факту сексуального домогательства – 35-летний житель Зестафони (регион Имерети) утверждает, что знакомая женщина его шантажирует с целью принуждения к сексуальным отношениям, сообщает телеканал Rustavi 2.

Сама женщина категорически отрицает вину и в свою очередь обвиняет мужчину в насильственных действиях.

"Он был моим другом, за которым я присматривала, готовила ему еду. Мотивом, наверное, стала ревность. Было и такое, что он применял и физическую силу", - заявляет женщина.

Адвокат обвиняемой Фридон Сахуашвили не исключает, что в течение ближайших дней в полицию будет подано ответное заявление.

"У нас есть смс-сообщения, доказательства того, что у них были дружеские, почти семейные отношения. Думаю, эта грязная кампания направленная на то, чтобы подпортить репутацию этой женщины и оклеветать ее", - заявил адвокат.

По факту начато следствие, но обвиняемая в сексуальных домогательствах женщина пока не вызвана в полицию на допрос.