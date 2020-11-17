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Пожарные спасатели на месте происшествия в столице Грузии

В центре Тбилиси произошел взрыв - кадры страшных разрушений

© Sputnik / Alex Shlamov
Происшествия
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Sputnik Грузия
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По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. На месте работают спецслужбы

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. На втором этаже многоэтажного жилого дома в Тбилиси произошел взрыв, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

Инцидент произошел во вторник утром на улице Бесики в столичном райне Мтацминда. По данным службы, взрыв возник из-за утечки природного газа, в результате чего обрушилась стена переднего фасада дома.

"Следов пожара на месте не зафиксировано. В настоящее время в здании проводится осмотр", - говорится в заявлении.

В результате инцидента никто не пострадал.

На месте происшествия мобилизованы три пожарно-спасательные бригады и все соответствующие службы.



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