Илико Сухишвили попал в ДТП на мотоцикле

Сухишвили врезался в столб на собственном мотоцикле. По информации грузинских СМИ, он получил легкие поверхностные травмы

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Художественный руководитель одного из самых известных танцевальных коллективов страны - Национального балета Грузии "Сухишвили" - Илико Сухишвили попал в аварию.

Сухишвили врезался в столб на собственном мотоцикле. Это произошло в районе Ваке-Сабуртало. На месте были мобилизованы сотрудники скорой помощи и МВД.

Радио Fortuna cо ссылкой на пресс-службу скорой помощи сообщает, что у Сухишвили наблюдаются легкие поверхностные травмы. "По предварительной оценке, это может быть перелом нижних конечностей. Пациент помещен в соответсвующее медицинское учреждение", - сказали журналистам в пресс-службе.

Министерство внутренних дел начало расследование происшествия.

Илико Сухишвили с 2007 года является художественным руководителем ансамбля "Сухишвили". Коллектив осуществил инновационную в грузинском танце реформу, приближенную к так называемым принципам "модерн-балета". Но, несмотря на это, по сути, это грузинская национальная хореография - поставленные ансамблем танцы основаны на грузинском фольклоре.