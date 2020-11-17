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Мотоциклист в пробке

Илико Сухишвили попал в ДТП на мотоцикле

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2270)
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Sputnik Грузия
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Сухишвили врезался в столб на собственном мотоцикле. По информации грузинских СМИ, он получил легкие поверхностные травмы

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Художественный руководитель одного из самых известных танцевальных коллективов страны - Национального балета Грузии "Сухишвили" - Илико Сухишвили попал в аварию.

Скорая помощь 112
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Сухишвили врезался в столб на собственном мотоцикле. Это произошло в районе Ваке-Сабуртало. На месте были мобилизованы сотрудники скорой помощи и МВД.

Радио Fortuna cо ссылкой на пресс-службу скорой помощи сообщает, что у Сухишвили наблюдаются легкие поверхностные травмы. "По предварительной оценке, это может быть перелом нижних конечностей. Пациент помещен в соответсвующее медицинское учреждение", - сказали журналистам в пресс-службе.

Министерство внутренних дел начало расследование происшествия.

Илико Сухишвили с 2007 года является художественным руководителем ансамбля "Сухишвили". Коллектив осуществил инновационную в грузинском танце реформу, приближенную к так называемым принципам "модерн-балета". Но, несмотря на это, по сути, это грузинская национальная хореография - поставленные ансамблем танцы основаны на грузинском фольклоре.

Темы:
Происшествия в Грузии (2270)


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